Киев, , 19:04 — REGNUM Силовики задержали и доставили в полицейский участок заведующего и владельца дома престарелых, который сегодня, 21 января, сгорел в Харькове.

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Об этом сообщает региональное отделение полиции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, правоохранители проводят расследование в рамках открытого уголовного производства по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Отмечается, что виновникам пожара грозит от 3 до 8 лет заключения — но личность владельца не разглашается.

Напомним, что прокуратура Харьковской области возбудила уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей.

По предварительным данным, погибло как минимум 15 человек. И.о. главы города Игорь Терехов заявил, что сгоревший дом престарелых функционировал нелегально.