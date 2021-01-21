, 18:58 — REGNUM Пансионат для престарелых в Харькове, где произошел пожар, был нелегальным, заявил в эфире телевидения вечером 21 января и.о. главы города Игорь Терехов.

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Он отметил, что в сгоревшем здании по документам работал некий реабилитационный центр.

«Я посмотрел свидетельство о праве собственности на этот объект и посмотрел на тот объект, который здесь функционировал… совершенно точно говорю, что он нелегален», — отметил и.о. мэра Харькова.

Также он пообещал, что в течение «одной-двух недель» власти Харькова обнаружат все такие незаконные объекты на территории города.

«Деятельность таких объектов должна быть жестко пресечена, а все виновные, которые допустили, чтобы такой объект работал, должны понести суровое наказание», — отметил Терехов.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе пожара в доме престарелых погибли как минимум 15 человек, около 10 удалось спасти. Президент Зеленский также дал отдельное поручение министру внутренних дел Арсену Авакову — в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват. По предварительным данным, пожар случился по причине неосторожного обращения с электронагревательными приборами.