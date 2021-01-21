Подгорица, 21 января 2021, 18:57 — REGNUM В период с 22 по 26 января территория Черногории будет преимущественно подвержена влиянию циклона, который вызовет нестабильные погодные условия на территории страны и в регионе, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям МВД.
В центральных и южных районах ожидаются более обильные дожди, особенно в период с 22 по 24 января. На севере ожидаются обильные снегопады и порывы южного ветра.
На побережье ожидается сильный южный ветер, с порывами, возможен шторм.
В управлении предупреждают о возможном поднятии уровня рек, подтоплениях и резком таянии снега в горах.