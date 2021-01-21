Подгорица, , 18:57 — REGNUM В период с 22 по 26 января территория Черногории будет преимущественно подвержена влиянию циклона, который вызовет нестабильные погодные условия на территории страны и в регионе, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям МВД.

В центральных и южных районах ожидаются более обильные дожди, особенно в период с 22 по 24 января. На севере ожидаются обильные снегопады и порывы южного ветра.

На побережье ожидается сильный южный ветер, с порывами, возможен шторм.

В управлении предупреждают о возможном поднятии уровня рек, подтоплениях и резком таянии снега в горах.