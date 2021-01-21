Харьков, Украина, , 18:50 — REGNUM Дом престарелых в Харькове, в котором во время пожара погибли 15 постояльцев, был полностью нелегальным, передаёт 21 января «Украина 24».

По словам директора департамента соцзащиты Харьковской областной госадминистрации Юрия Шпараги, данных об этом заведении нет «ни в одном реестре на Украине».

Он назвал этот дом престарелых «частным домом за забором».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время пожара в доме престарелых «Золотое время» были найдены 15 тел. Ещё 11 человек пострадали. К настоящему моменту пожар, начавшийся из-за нарушений правил противопожарной безопасности, потушен.

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