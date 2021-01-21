В доме престарелых в Харькове, где сегодня произошел пожар, не соблюдалась буквально «ни одна норма», заявил прессе вечером 21 января и.о. главы города Игорь Терехов.

Он отметил, что в здании были решетки на окнах — «поэтому люди буквально задохнулись».

«Это, конечно, ужасная трагедия, и мы должны сегодня сделать все, чтобы таких трагедий на территории города Харькова и Харьковской области впредь не повторилось», — заявил и.о. мэра.

Он также отметил, что те чиновники, которые допустили, чтобы такой объект работал, должны понести «жесточайшее наказание».

Терехов подтвердил информацию, что в результате пожара погибло 15 человек, пять находятся в разных больницах Харькова и области с различными степенями тяжести ожогов.