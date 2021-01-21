И.о. главы Харькова: В доме престарелых не соблюдалась «ни одна норма»
В доме престарелых в Харькове, где сегодня произошел пожар, не соблюдалась буквально «ни одна норма», заявил прессе вечером 21 января и.о. главы города Игорь Терехов.
Он отметил, что в здании были решетки на окнах — «поэтому люди буквально задохнулись».
«Это, конечно, ужасная трагедия, и мы должны сегодня сделать все, чтобы таких трагедий на территории города Харькова и Харьковской области впредь не повторилось», — заявил и.о. мэра.
Он также отметил, что те чиновники, которые допустили, чтобы такой объект работал, должны понести «жесточайшее наказание».
Терехов подтвердил информацию, что в результате пожара погибло 15 человек, пять находятся в разных больницах Харькова и области с различными степенями тяжести ожогов.
Пожар в доме престарелых в Харькове: владелица оказалась на больничном
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявляет, что вопрос о задержании владелицы дома престарелых в Харькове, где сегодня, 21 января, случился пожар, только решается, потому что она внезапно оказалась на больничном.
Аваков заявил, что возле квартиры владелицы пансионата выставлены наряды полиции. По его словам, сейчас правоохранители проводят другие первоочередные следственные действия.
«Полицейские допрашивают управляющего учреждения, который тоже будет задержан… Кроме того, три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают», — заявил министр.
Он отметил, что окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки.
Силовики задержали руководителей
Силовики задержали и доставили в полицейский участок владельца и заведующего дома престарелых, который сегодня, 21 января, сгорел в Харькове.
Согласно источнику, правоохранители проводят расследование в рамках открытого уголовного производства по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности.
Отмечается, что виновникам пожара грозит от 3 до 8 лет заключения, но личность владельца не разглашается.
Правительство Украины созвано на срочное заседание из-за пожара в Харькове
Срочное заседание украинского правительства состоится 21 января из-за пожара в доме престарелых в Харькове, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: «По поручению президента Украины будет создана государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займётся выяснением причин трагедии».
Сгоревший дом престарелых в Харькове оказался нелегальным
Пансионат для престарелых в Харькове, где произошел пожар, был нелегальным, заявил в эфире телевидения вечером 21 января и.о. главы города Игорь Терехов.
Он отметил, что в сгоревшем здании, по документам, работал некий реабилитационный центр.
«Я посмотрел свидетельство о праве собственности на этот объект и посмотрел на тот объект, который здесь функционировал… совершенно точно говорю, что он нелегален», — отметил и.о. мэра Харькова.
Также он пообещал, что в течение «одной-двух недель» власти Харькова обнаружат все такие незаконные объекты на территории города.
В ходе тушения пожара спасены 9 человек, все они отправлены в больницу.
Дом престарелых в Харькове, в котором во время пожара погибли 15 постояльцев, был полностью нелегальным, 21 января заявил директор департамента соцзащиты Харьковской областной госадминистрации Юрий Шпарага.
Об этом: Загоревшийся дом престарелых в Харькове работал нелегально
Президент Украины Владимир Зеленский поручил создать государственную комиссию для расследования причин пожара.
Инцидент произошел в Харькове, на улице Нижняя Гиевская в двухэтажном строении, переоборудованном под дом престарелых. СМИ сообщают, что организация работала нелегально.
В связи с пожаром в доме престарелых в Харькове возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности.