Саранск, , 18:37 — REGNUM Ленинский районный суд Саранска своим решением заключил под стражу депутата Госсобрания Мордовии Вячеслава Брыкова. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что Брыков подозревается в преступлении по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»). Причем парламентарий и его защитник признавали причастность к преступлению, однако возражали против заключения подозреваемого под стражу и просили избрать более мягкую меру пресечения.

«Применение к подозреваемому более мягкой меры пресечения, не связанной с лишением свободы, суд посчитал недостаточным», — говорится в сообщении. Брыков арестован до 17 марта.

Читайте также: Бывшего главу Нацбанка Мордовии отправили под домашний арест

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках расследования данного уголовного дела под домашний арест был заключен бывший глава Нацбанка Мордовии Александр Тренькин.

Читайте также: В Саранске арестован бывший первый зампред правительства Мордовии

По версии следствия, в 2015 году председатель правления ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», действуя в сговоре с акционером банка, а также с неустановленными лицами передал взятку на тот момент главе Нацбанка республики в размере 7 млн рублей, перечислив средства на счет дочери Тренькина. За это представитель регулятора должен был отозвать предписание, которое было подготовлено после инспекционной проверки деятельности банка. В 2015 году Совет директоров банка возглавлял Брыков.

Читайте также: Бывший глава отделения ЦБ РФ по Мордовии подозревается во взятке

Он был задержан в ночь с 19 на 20 января.