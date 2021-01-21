Пуна, , 18:41 — REGNUM Во время пожара в Индийском институте сыворотки, который является самым большим в мире производителем вакцины от COVID-19, погибло пять человек. Об этом сообщает 21 января BBC.

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Пожар начался в здании, принадлежащем Индийскому институту сыворотки, днем 21 января в Пуне — крупном городе в штате Махараштра на западе Индии.

Компания, производящая вакцины, заявила, что в следсвие пожара производство не будет остановлено. Причина возгорания пока не установлена.

Огонь удалось взять под контроль и потушить, но мэр города сообщил, что в результате несчастного случая погибли 5 человек.

«Мы только что получили скорбные новости; в ходе расследования было обнаружено, что из-за пожара, к сожалению, погибли 5 человек, — написал Адар Пунавалла, генеральный директор Индийского института сыворотки, в своем твиттере. — Мы глубоко скорбим и приносим наши глубочайшие соболезнования семьям погибших сотрудников».

Пунавалла заявил, что производство вакцин Oxford-AstraZeneca остановлено не будет.

Oxford-AstraZeneca — это одна из двух вакцин, одобренных властями Индии. На прошлой неделе страна начала производство вакцины, и на данный момент это — самое большое производство во всем мире.

Индия стремится вакцинировать 300 миллионов человек к началу апреля. Многие другие страны со средним достатком также надеются, что Индийский институт сыворотки будет поставлять им вакцину Oxford-AstraZeneca от COVID-19.

Индия занимает втрое место в мире по количество случаев COVID-19 после США. С начала пандемии в стране было установлено почти 11 миллионов случаев заражения и около 150 тысяч смертей, согласно данным университета Джона Хопкинса.