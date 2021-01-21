Харьков, Украина, , 18:22 — REGNUM О ликвидации в 17:53 мск пожара в доме престарелых в Харькове сообщили 21 января в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в пансионате «Золотое время» в Холодногорском районе Харькова вечером 21 января. В 17:14 мск возгорание было локализовано на площади 100 кв. м.

Во время пожара 11 человек пострадали и 15 — погибли, по предварительной версии, из-за неосторожного обращения с огнём. Украинская прокуратура возбудила уголовное дело.

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