Киев, , 18:19 — REGNUM Правительство Украины созывает экстренное внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове.

Об этом вечером 21 января сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Премьер уточнил, что главная цель внеочередного заседания правительства — создание государственная комиссия во главе с министром развития громад и территорий, которая займется выяснением причин трагедии.

Шмыгаль также подтвердил, что в настоящее время известно как минимум о 15 погибших в этой трагедии.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский также дал отдельное поручение министру внутренних делАрсену Авакову— открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват.

Спасатели заявили, что в ходе тушения пожара удалось спасти от 9 до 11 человек, эти данные сейчас уточняются.