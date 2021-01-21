Харьков, Украина, 21 января 2021, 18:15 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью постояльцев дома престарелых в Харькове, написала 21 января украинский генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook.
Дело возбуждено, отмечает чиновник, по статье о нарушении установленных украинским законодательством требований пожарной безопасности.
Напомним, 15 человек погибли и 11 — пострадали в результате пожара в доме престарелых «Золотое время» в Холодногорском районе Харькова 21 января.
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