Луганск, 21 января 2021, 18:07 — REGNUM О задержании украинского военного за торговлю наркотиками сообщил 21 января журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.
Уточняется, что наркотические вещества боевик распространял в зоне проведения так называемой операции объединенных сил («ООС»). Он и два его подельника задержаны при передаче очередной партии наркотиков общим объёмом свыше трёх килограммов на съёмной квартире в городе Славянске.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января боевика ВСУ задержали сотрудники военной службы правопорядка при получении им посылки с наркотиками.
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