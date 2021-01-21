Луганск, , 18:07 — REGNUM О задержании украинского военного за торговлю наркотиками сообщил 21 января журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Мазейкин «Сотрудниками полиции с поличным задержан военнослужащий 2-го батальона 92-й бригады, занимающийся распространением и хранением наркотических веществ».

Уточняется, что наркотические вещества боевик распространял в зоне проведения так называемой операции объединенных сил («ООС»). Он и два его подельника задержаны при передаче очередной партии наркотиков общим объёмом свыше трёх килограммов на съёмной квартире в городе Славянске.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале января боевика ВСУ задержали сотрудники военной службы правопорядка при получении им посылки с наркотиками.

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