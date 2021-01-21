Киев, , 18:03 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пожар в доме престарелых в Харькове, поручив срочно создать государственную комиссию для выяснения причин пожара и наработки механизмов предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Заявление обнародовала пресс-служба президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский также дал отдельное поручение министру внутренних дел Арсену Авакову — открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват.

В свою очередь, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что, согласно предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

Генпрокурор уточнила, что пожар произошел в частном пансионате для пожилых людей «Золотое время». По последним данным, 15 человек погибли и 11 пострадали.

Вместе с тем госслужба по чрезвычайным ситуациям заявила, что представители ведомства спасли девять человек.

Ведомства повторяют, что событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.