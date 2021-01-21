Саранск, , 17:54 — REGNUM В отношении бывшего управляющего Отделением — Национального Банка по Республике Мордовия Волго — Вятского главного управления Центрального банка РФ Александра Тренькина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Саранска.

Бывший глава отделения Центробанка по Мордовии был задержан 19 января. В настоящее время Тренькин является пенсионером, на иждивении никого не имеет.

Срок домашнего ареста определен до 17 марта.

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Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»).

По версии следствия, в 2015 году в должности главы отделения банка подозреваемый получил взятку в размере 7 млн рублей от председателя Совета директоров ОАО КБ «Мордовпромстройбанк». За это нужно было отозвать предписания по итогам проверки, не привлекать за выявленные нарушения и не отзывать лицензию. Для создания видимости сделки был заключен договор купли-продажи акций коммерческой организации по заведомо завышенной цене, на тот момент их стоимость оценивалась в 40 тыс. рублей.

Ранее в рамках расследования данного уголовного дела был арестован до 28 февраля бывший первый зампред правительства Мордовии — министр экономики, торговли и предпринимательства Владимир Мазов. Он подозревается в преступлении поч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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