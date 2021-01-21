Луганск, , 17:38 — REGNUM Два украинских военнослужащих получили обморожение конечностей из-за равнодушия командира, который отказал им в помощи, сообщил 21 января журналистам офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.

Представитель ЛНР рассказал о ситуации, которая произошла ночью в зоне ответственности 59-й бригады ВСУ. Грузовик «Урал», на котором ехали украинские военные, заглох при следовании из района посёлка городского типа Луганское в направлении Артёмовска.

Мазейкин «Из-за отказа командира роты оказать помощь подчинённым, двое военнослужащих 11-го батальона провели на морозе более шести часов и с обморожением конечностей были доставлены в медицинский пункт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ расстреляли военнослужащего Народной милиции ЛНР, который в середине января из-за плохой видимости оказался на межграничной территории.

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