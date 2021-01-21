Пос. Родинский, , 17:37 — REGNUM В посёлке Родинский Оренбургской области отопительная система оказалась разморожена. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

Посёлок находится в Сорочинском городском округе. Авария произошла на котельной, которая обслуживает фельдшерско-акушерский пункт и сельскую школу. В школе учеников не было, так как занятия отменены из-за морозов, а ФАП перевели на электрическое отопление.

Последствия аварии начали оперативно устранять. В правительстве также отмечают, что населения проблема не коснулась. Всего в посёлке проживают почти 1100 человек, но все дома индивидуальные и отопление у каждого своё.