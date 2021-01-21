Рязань, , 17:59 — REGNUM Полицейские разбираются в обстоятельствах выстрела из травматического пистолета на окраине Рязани. Мужчина, который теперь подозревается в причинении телесных повреждений, выстрелил в незнакомца после его просьбы дать закурить, сообщили ИА REGNUM 21 января в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительным данным, 44-летний рязанец возвращался домой и во дворе дома на улице Щорса увидел припаркованный автомобиль. В нём сидел мужчина, у которого рязанец решил попросить закурить. Как оказалось, в машине сидели двое, распивали спиртное, а одному из них не понравился тон просящего. 32-летний подозреваемый решил припугнуть незнакомца и выстрелил ему в лицо. Пострадавший ушёл домой, вызвал полицию, а затем обратился в больницу.

Злоумышленника задержали. По факту нарушения правил ношения оружия на него составлен протокол, травматический пистолет изъят. После лечения пострадавшего будет установлена степень тяжести телесных повреждений, исходя из чего в полиции квалифицируют, по какой статье Уголовного кодекса РФ возбуждать уголовное дело.