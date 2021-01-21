Харьков, Украина, , 17:28 — REGNUM Пожар в доме престарелых в Харькове вспыхнул в вечером 21 января, сообщили в госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Пожар начался на втором этаже. Уточняется, что 15 человек погибли, ещё пятеро пострадали: тела погибших обнаружены на месте ЧП. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

В настоящее время идёт борьба с огнём, в которой участвуют 28 спасателей, задействовано семь единиц техники.

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