Киев, , 17:28 — REGNUM В Харькове сегодня, 21 января, произошел пожар в доме престарелых, по предварительным данным, в результате инцидента погибли как минимум 15 человек.

Об этом сообщил пресс-центр украинской государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, возгорание на втором этаже жилого дома, предварительно переоборудованном под дом престарелых.

Служба информирует, что площадь пожара составляет 100 квадратных метров, к тушению привлекли 28 человек личного состава и семь единиц техники.

Также ведомство отмечает, что событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня.