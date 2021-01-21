Самара, , 17:28 — REGNUM Более 500 человек эвакуировали из здания правительства Самарской области. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного правительства.

Сообщается, что днем 21 января на пульт пожарным поступил сигнал тревоги о срабатывании пожарной сигнализации в здании по улицы Молодогвардейская, 210. Спасатели были подняты по повышенному рангу вызова.

Они установили, что на пятом этаже здания областного правительства сработала автоматическая пожарная сигнализация. Для обеспечения безопасности из здания были эвакуированы 520 человек.

Отмечается, что огнеборцы признали вызов ложным и объявили отбой. Сейчас сотрудники областного правительства вернулись на свои рабочие места.

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