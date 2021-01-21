Сухиничи, Калужская область, , 17:14 — REGNUM В Калужской области 21 января в 15:35 на 243-м километре автодороги М3-«Украина» в ДТП на территории Сухиничского район погибли две пациентки, которых перевозили в больницу на автомобиле скорой медицинской помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Место ДТП Фото прокуратуры Калужской области

По предварительным данным, автомобиль скорой медицинской помощи, двигающийся из города Людиново в Калугу, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF. Также в результате ДТП ранены три человека: оба водителя и фельдшер скорой помощи.

В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, которая находится на контроле прокурора Сухиничского района.

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