Ярославль, , 16:28 — REGNUM В Ярославле прошло предварительное судебное заседание по уголовному делу бывшего директора областного департамента государственного жилищного надзора Елены Скоробогатовой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Скоробогатова Yarnews.net

Уголовное дело рассматривает Ленинский районный суд Ярославля. Елену Скоробогатову обвиняют по двум эпизодам присвоения денежных средств в крупном и особо крупном размере.

«Как следует из материалов уголовного дела, обвиняемая, занимая должность директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области, фиктивно устроила на работу в учреждение своего знакомого. В период с 2017 по 2019 годы мужчина получал заработную плату и премии, при этом не выполнял фактические трудовые обязанности. Кроме того, в период с 2017 по 2019 годы обвиняемая выплачивала ряду сотрудников завышенные и необоснованные премии, при этом часть полученных денежных средств работники передавали ей. Действиями обвиняемой причинен ущерб на сумму более 2 миллионов рублей», — рассказали в следственном управлении следственного комитета РФ по Ярославской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM Елена Скоробогатова сначала была арестована, а потом выпущена под залог в миллион рублей. Сегодня защита обвиняемой подала ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру, однако суд его не удовлетворил. На 3 февраля назначено рассмотрение дела по существу. Судебный процесс будет идти в общем порядке.

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