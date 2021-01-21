Гонконг, Китай, , 16:20 — REGNUM О землетрясении магнитудой 6,6 в Тихом океане сообщает 21 января сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга.

Землетрясение произошло в 15:23 мск в районе индонезийских островов Талауд. Эпицентр находился в 320 км от портового города Давао (остров Минданао, Филиппины).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская Геологическая служба распространила информацию о землетрясении магнитудой 7,0 к юго-востоку от города Пундагитан (Филиппины).

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