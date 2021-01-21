Рыбинск, Ярославская область, , 15:58 — REGNUM Бывший директор рыбинского МУП «АТП» Игорь Шатилов признан виновным в получении взятки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Молоток судьи Pixabay.com

В марте 2017 года Шатилов был назначен директором МУП «АТП». Автотранспортное предприятие по договору аренды с администрацией Рыбинска пользовалась земельным участком, куда свозила отходы от уборки города. При этом у МУПа с 2012 года был договор о субаренде с коммерческой структурой, которая занималась переработкой вторсырья. Предприниматель за пользование территорией перечислял деньги на счета МУП «АТП».

Как установило следствие и суд ситуация изменилась с назначением главой МУП «АТП» Игоря Шатилова.

«В конце марта 2017 года он пригласил ранее не знакомого ему директора коммерческой организации к себе, где в устной форме указал тому на обязанность впредь уплачивать лично Шатилову И. денежные средства за возможность использования всей территории полигона твердых бытовых отходов, принадлежащего МУП «АТП» на праве аренды, в целях дальнейшего осуществления связанной с извлечением прибыли хозяйственной деятельности по сбору и последующей реализации вторичного сырья (пластик, пластмасса, картон, металлические банки). Директор коммерческой организации на предложение Шатилова И. согласился», — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Как считает следствие, Игорь Шатилов о своих действиях по распоряжению землей администрацию Рыбинска не уведомлял. От коммерсанта директор «АТП» получил не менее 241 100 рублей. Регулярные платежи продолжались с марта 2017 по июнь 2018 года.

Рыбинский городской суд счел вину Игоря Шатилова в получении взятки доказанной и приговорил его к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему запрещено в течение 2 лет занимать государственные и административно-хозяйственные должности. В злоупотреблении должностными полномочиями Игорь Шатилов признан невиновным в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Приговор Рыбинского городского суда в законную силу не вступил.