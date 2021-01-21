Киев, , 16:04 — REGNUM В 2020 году Служба безопасности Украины (СБУ) изъяла более 1,7 тонны наркотиков. Об этом сообщила 21 января пресс-служба ведомства.

Кроме того, у подозреваемых изъяли денежные средства на общую сумму 511 млн гривен, или более $18 млн.

«Довольно часто предметом контрабанды являются наркотические средства. Собственно, 64 таких факта за год разоблачили сотрудники СБУ. Среди них: транзитное перемещение через Украину 750 кг каптагона, известного как «боевой наркотик «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что всего за год было пресечено семь попыток крупной контрабанды кокаина через морской порт «Южный», прекращена деятельность 15 нелегальных «производств» наркотиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в киевском аэропорту «Борисполь» у иностранца выявили консервную банку, внутри которой было спрятано 50 граммов кокаина.

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