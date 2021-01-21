Манила, , 15:52 — REGNUM На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,0, сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в 12:23 по времени UTC (15:23 мск). Эпицентр сейсмособытия находился в 219 км к юго-востоку от города Пундагитан. Очаг залегал на глубине 139 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря на территории Филиппин было зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3. Эпицентр землетрясения располагался в 22 км к юго-западу от города Сарангани.