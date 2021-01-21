Киев, 21 января 2021, 15:43 — REGNUM В Демократической Республике Конго погиб украинский военнослужащий. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе командования 11-й отдельной бригады армейской авиации вооружённых сил Украины (ВСУ).
О подробностях произошедшего не сообщается.
Напомним, ранее от последствий, вызванных COVID-19, скончался член украинской миссии в Конго. Его смерть стала 26-м по счёту летальным случаем COVID-19 в рядах ВСУ.
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