Киев, , 15:43 — REGNUM В Демократической Республике Конго погиб украинский военнослужащий. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе командования 11-й отдельной бригады армейской авиации вооружённых сил Украины (ВСУ).

«С глубокой скорбью сообщаем, что 18 января 2021 года трагически погиб военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон» старший лейтенант Мулявко Александр Игоревич», — сказано в сообщении.

О подробностях произошедшего не сообщается.

Напомним, ранее от последствий, вызванных COVID-19, скончался член украинской миссии в Конго. Его смерть стала 26-м по счёту летальным случаем COVID-19 в рядах ВСУ.

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