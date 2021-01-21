Москва, , 15:41 — REGNUM Кикбоксера из Белоруссии Алексея Кудина задержали в столице России. Об этом 21 января сообщили в компании Gagarin Sports Management, которая представляет интересы спортсмена.

«Алексей Кудин задержан в Москве, мы в курсе этой ситуации. Однако не знаем деталей и обстоятельств, в связи с которыми он задержан», — приводит слова представителя Gagarin Sports Management ТАСС.

Напомним, 36-летний Алексей Кудин является заслуженным мастером спорта Белоруссии, а также чемпионом мира по тайскому боксу среди любителей и чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов в весовой категории свыше 93 кг.