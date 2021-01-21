Чебоксары, 21 января 2021, 15:24 — REGNUM В Чувашии юридическое лицо оштрафовано на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение в виде незаконного вознаграждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, с июля 2015 года по август 2018 года фактический руководитель компании «Аврора» передавал деньги должностному лицу другой коммерческой организации, общий размер переданных средств оценивается в 304 тыс. рублей.
Ведомство возбудило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение»). Постановлением суда компания оштрафована на 500 тыс. рублей.
В прокуратуре отмечают, что штраф уплачен.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, которого обвинили в даче взятки. Незаконное вознаграждение предназначалось за сохранение контракта, заключённого с медицинским центром. Медработник от взятки отказался.
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