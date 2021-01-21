Чебоксары, , 15:24 — REGNUM В Чувашии юридическое лицо оштрафовано на 500 тыс. рублей за коррупционное правонарушение в виде незаконного вознаграждения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, с июля 2015 года по август 2018 года фактический руководитель компании «Аврора» передавал деньги должностному лицу другой коммерческой организации, общий размер переданных средств оценивается в 304 тыс. рублей.

«Средства в виде коммерческого подкупа передавались для организации закупок именно у возглавляемого им предприятия, а также с целью сохранения регулярного объёма поставок», — полагают в прокуратуре.

Ведомство возбудило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение»). Постановлением суда компания оштрафована на 500 тыс. рублей.

В прокуратуре отмечают, что штраф уплачен.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации, которого обвинили в даче взятки. Незаконное вознаграждение предназначалось за сохранение контракта, заключённого с медицинским центром. Медработник от взятки отказался.

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