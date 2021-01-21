Джакарта, 21 января 2021, 15:15 — REGNUM Национальной полиции Индонезии удалось идентифицировать ещё четырех жертв самолета Sriwijaya Air, сообщает Detik.
Специалисты смогли установить личности четырех пострадавших. Таким образом, число идентифицированных жертв авиакатастрофы составило 47 человек.
Сотрудники полиции передали тела погибших семьям для захоронения.
На борту рухнувшего в Индонезии лайнера находились 62 человека.
Как сообщало ИА REGNUM, министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади объявил, что поисково-спасательная операция на месте крушения лайнера Sriwijaya Air завершена.
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