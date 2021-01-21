Нижний Новгород, , 15:06 — REGNUM После того как неизвестный предложил нижегородцу скачать мобильное приложение для заработка на валютной бирже с банковской карты потерпевшего списались все деньги — 498 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Нижегородской области 21 января.

По версии потерпевшего, в середине января ему позвонил человек, представившийся сотрудником инвестиционной компании. Злоумышленник предложил нижегородцу заработать на валютной бирже. Для участия в торгах, как объяснил лжесотрудник компании, необходимо скачать на телефон программу удаленного доступа. Как только неизвестно приложение было установлено на телефон потерпевший обнаружил, что с его карты пропали почти полмиллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», преступнику может грозить наказание до пяти лет лишения свободы.

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