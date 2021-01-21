Джакарта, , 14:53 — REGNUM В центре вулканологии и смягчения последствий геологических бедствий Индонезии предупредили о риске извержения вулкана Раунг, расположенного на острове Ява, сообщает CNN Indonesia.

«Активность вулкана Раунг начала расти», — говорится в заявлении центра вулканологии.

Статус вулкана был повышен до второго уровня, начиная с 21 января 2021 года.

Вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту 400 метров от кратера вулкана.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,3 потрясло индонезийский город Набире в провинции Папуа.

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