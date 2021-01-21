История вопроса

Пассажирский самолет Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший рейс SJ182 из Джакарты (столица Индонезии) в Понтианак (Индонезия, провинция Западный Калимантан), 9 января 2021 года пропал с экранов радаров вскоре после взлета. На борту самолета находились 62 человека. Власти Индонезии проводят поисково-спасательную операцию у берегов острова Ява, в том месте, куда, предположительно, упал самолет.