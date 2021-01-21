Джакарта, 21 января 2021, 14:25 — REGNUM Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади объявил, что поисково-спасательная операция на месте крушения лайнера Sriwijaya Air завершена, сообщает Detik.
«Сегодня мы завершаем поисково-спасательную операцию», — заявил министр транспорта Индонезии 21 января 2021 года.
Буди Карья Сумади выразил благодарность совместной команде за проведение поисков на месте крушения лайнера.
Как сообщало ИА REGNUM, в группе по идентификации жертв стихийных бедствий Индонезии заявили, что продолжают устанавливать личности погибших при крушении лайнера Sriwijaya Air.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии продолжают устанавливать личности жертв крушения «Боинга»