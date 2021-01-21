Красноярск, , 14:03 — REGNUM Житель Красноярска, похитивший у клиентов строительной фирмы 4,7 млн рублей, предстанет перед судом. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 января в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Уголовное дело по обвинению 43-летнего подрядчика одной из строительных фирм в присвоении денег клиентов направлено в суд.

Полицейские установили, что красноярец заключал договоры на строительство деревянных домов и бань. Он получал от клиентов предоплату на покупку материалов. Чтобы создать видимость работы, мужчина выполнял свои обязательства частично. Остальные деньги он присваивал себе.

От действий подрядчика пострадали 26 человек. Общая сумма ущерба превысила 4,7 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 и ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области начальник почтового отделения попала под уголовное преследование. Женщина присвоила более 382 тыс. рублей.

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