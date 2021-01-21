Всеволожск, Ленинградская область, , 13:51 — REGNUM Бывший хоккеист Станислав Агафонов найден мёртвым в Ленинградской области. Об этом 21 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Тело Агафонова найдено в доме во Всеволожском районе. Признаков насильственной смерти нет», — сказал источник.

Отмечается, что рядом с телом нашли неизвестное вещество белого цвета. Это может говорить о том, что причиной смерти стало употребление наркотиков. Точная причина будет установлена в ходе экспертизы.

В конце 90-х — начале 2000-х годов Агафонов играл за московские клубы «Спартак», ЦСКА и «Крылья Советов», а также за тверской клуб МВД.