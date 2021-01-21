Москва, , 13:41 — REGNUM Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров рассказал, что ротавирус вполне возможно подхватить зимой. По его словам, вероятность заражения меньше, но она есть.

Эксперт подчеркнул, что зима — не сезон для этой инфекции, но заразиться ей вполне возможно, так как вирус круглогодичный и передается контактно-бытовым путем. Летом, как уточняет Никифоров, его больше, зимой — меньше, как и других кишечных инфекций.

«Но все равно это удел в основном детей. Когда была изоляция, когда не работали детские сады и школы, его было меньше. А вот сейчас опять заработали школы и, конечно, его можно подхватить фекально-оральным путем, а почему нет?» — считает инфекционист.

В качестве примера он напомнил инцидент, произошедший в 2018 году в Турции, когда произошел всплеск заболеваемости так называемой «турецкой ветрянкой». Все дело в том, что дети там купались в бассейнах, которые не чистили. По словам эксперта, в море, например, вирус есть, но в очень малой концентрации.

«А так, контактно-бытовой тоже может быть. Меньше, но есть зимой. Просто сейчас все силы брошены на коронавирус, на все остальное внимание не обращают. Подумаешь, понос! Ковида бы не было!» — объяснил Владимир Никифоров.

Напомним, накануне в подмосковном Красноармейске произошло массовое заражение школьников, которое, по предварительным данным, было вызвано ротавирусом. Согласно информации Министерства образования Подмосковья, пострадали 96 детей.