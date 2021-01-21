Абакан, , 13:42 — REGNUM Заповедник «Хакасский» ищет свидетелей вооружённого нападения и порчи имущества на участке «Оглахты». Об этом ИА REGNUM сообщили 21 января в пресс-службе заповедника.

Расстрелянные аншлаги на участке «Оглахты» Zapovednik-khakassky.ru

Вечером 20 января на территорию кордона участка «Оглахты» незаконно въехал автомобиль «Нива». Госинспектор заповедника попытался остановить нарушителей. На границе с участком заповедника он увидел сломанный шлагбаум и расстрелянную систему аншлагов входной группы. Инспектор сообщил об этом в полицию.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия. В том числе работает отдел оперативного реагирования заповедника.

Напомним, эколого-экскурсионный комплекс «Оглахты» является одним из самых популярных маршрутов и достопримечательных мест Хакасии.

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