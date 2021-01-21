Барнаул, , 13:40 — REGNUM Жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщает сегодня, 21 января, региональное ГУ МЧС РФ, 22 и 23 января в крае ожидается очень сильный снег и метели, на дорогах — гололедица.

Напомним, таких снегопадов, которые обрушились на Алтайский край в конце 2019 года с приездом в регион тогда ещё главы российского правительства Дмитрия Медведева, не было давно. Они и многие другие напасти стали настоящим испытанием и для жителей.

Аналогичный характер погода демонстрировала 11 января 2021 г.

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