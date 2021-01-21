Калуга, , 13:39 — REGNUM 43-летний бывший участковый уполномоченный полиции обвинён в совершении семи преступлений квалифицированных, как мелкое взяточничество, сообщила 21 января корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

По версии следствия, участковый уполномоченный полиции в августе 2019 года получил от представителя ритуального агентства взятку в 7 тыс. рублей за сообщение ему сведений об анкетных данных умершего и контактных данных его родственников. Представитель ритуального агентства был заинтересован заключить с родственниками умерших договора об оказании ритуальных услуг. Такие сведения обвиняемый сообщил работнику ритуального агентства семь раз, получив за каждый из них по 7 тыс. рублей. Незаконная деятельность участкового уполномоченного полиции изобличена сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Калужской области. Участковый был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственный руководитель привлечён к дисциплинарной ответственности.

«Уголовное дело направлено в суд. За совершение данного преступления

предусмотрено максимальное наказание в виде одного года лишения свободы», — сказала Искрина Басулина.

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