Багдад, , 13:37 — REGNUM Количество погибших в результате прогремевшего в центре Багдада взрыва увеличилось до 28. Об этом 21 января сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

Также уточняется, что ещё 73 человека получили ранения разной степени тяжести. По данным источника, в районе площади Ат-Таяран, на которой находится рынок, один за другим произошло два взрыва.

Как рассказал представитель иракской армии, «террористическая атака была совершена двумя террористами-смертниками…, когда их преследовали сотрудники служб безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число погибших в результате взрыва в центре Багдада выросло до восьми человек.

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