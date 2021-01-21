Старый Оскол, Белгородская область, , 13:38 — REGNUM Два человека погибли 20 января во время пожара на насосной станции в селе Сорокино Старооскольского городского округа Белгородской области. Это 39-летний охранник объекта и 22-летний начальник пожарного караула. Начата доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, утром 20 января в ходе тушения возгорания насосной станции на территории базы отдыха «Лотос» в одном из помещений двухэтажного склада было обнаружено тело охранника. В задымлённом здании начальник пожарного караула упал в технологический колодец глубиной 15 метров и получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте пожара работают следователи, криминалисты и сотрудники гострудинспекции. Изъята документация, касающаяся права собственности и назначения объекта, а также регламент служебной деятельности погибшего сотрудника МЧС.