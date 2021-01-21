Джакарта, , 12:58 — REGNUM В Индонезии за сутки подтвердили 11 703 случая заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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По состоянию на 21 января 2021 года в стране выявлено 951 651 носитель коронавируса и 27 203 случая смерти.

Кроме того, в Индонезии за сутки подтвердили 346 случаев смерти от коронавируса. Это самое большое количество пациентов, умерших от коронавируса в Индонезии с начала пандемии.

В настоящее время эпидемия затронула 510 из 514 районов / городов во всех провинциях Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии решили продлить ограничения по коронавирусу до 8 февраля 2021 года из-за роста числа новых случаев заражения.

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