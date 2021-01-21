Пушкино, Московская область, , 13:07 — REGNUM Почти 100 детей отравились в двух школах подмосковного Красноармейска. Среди пострадавших также четверо взрослых и один ребёнок дошкольного возраста, сообщил 21 января источник в правоохранительных органах.

Медикам пожаловались на плохое самочувствие 99 школьников, а также один ребёнок-дошкольник, общавшийся с кем-то из учеников, два сотрудника школьного пищеблока, один учитель и ещё один взрослый, приходивший в школу.

Всего, таким образом, пострадали 104 человека, сообщил источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января учащиеся двух школ в Красноармейске пожаловались на признаки отравления. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело.

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