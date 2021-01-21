Всеволожск, Ленинградская область, , 12:55 — REGNUM В Ленинградской области скончался чемпион России по хоккею среди юношей, 34-летний Святослав Агафонов. По предварительной версии, причиной смерти стала передозировка неустановленного наркотического вещества. Об этом 21 января сообщает телеканал «78».

Тело молодого мужчины было найдено соседом в коттеджном доме в поселке Вартемяги во Всеволожском районе Ленобласти. Рядом с телом Агафонова были найдены предметы, используемые для внутривенных инъекций наркотиков.

Станислав Агафонов — чемпион России по хоккею среди юношей (2001 года), победитель международных соревнований, был центральным нападающим. За время недолгой спортивной карьеры играл за профессиональные хоккейные клубы: «Спартак» Москва (1996−1999 гг.); «Крылья Советов» Москва (1999−2001 гг.), «ЦСКА» Москва (2001−2004 гг.);; «ХК МВД» Тверь (2004−2006 гг.).

В последнее время работал хоккейным тренером и руководил департаментом спортивного служения АХЕЦ «Союз Христиан».