Красноярск, , 12:45 — REGNUM В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена и экс-депутата краевого парламента Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 января в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, в 1994 году 23-летний член возглавляемой Анатолией Быковым группировки Александр Наумов поссорился с ним. По мнению Наумова, распределение доходов от совместной деятельности было несправедливым. Через некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, прогремел взрыв. Быков решил, что это сделали Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко.

Он решил убить Наумова и Войтенко и поручил это своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову и членам возглавляемой им банды — Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову.

24 июля 1994 года Наумов и Войтенко ехали на автомобиле по территории Свердловского района Красноярска. Бакуров и Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.

Ранее к уголовной ответственности был привлечён Бакуров. Он приговорён к пожизненному лишению свободы. Чучкову заочно предъявлено обвинение, он находится в розыске. Также следствие доказало вину Татаренкова. Он получил 13 лет лишения свободы и уже отбыл наказание.

Следователи получили показания Татаренкова и Бакурова о том, что помимо Татаренкова ещё одним организатором двойного убийства являлся Анатолий Быков. Ранее Татаренков и Бакуров не давали показания о причастности Быкова, так как сами не признавали вину в совершении преступления.

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Что касается Анатолия Быкова, вину он не признал и в содеянном не раскаялся. Однако его причастность к совершению преступления установлена совокупностью собранных доказательств, уточнили в СКР.

Материалы уголовного дела содержатся в 18 томах. Дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

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Как сообщало ИА REGNUM, красноярский бизнесмен Анатолий Быков был задержан в мае 2020 года. Он также подозревается в организации убийства в 2005 году и в уклонении от уплаты налогов.

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