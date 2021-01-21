Иерусалим, , 13:07 — REGNUM Группа израильских туристов, которых попросили изолироваться в санкционированном государством отеле для предотвращения распространения коронавируса, устроила в гостинице беспорядки, сообщает Ynet 21 января. Туристы вернулись из Дубая.

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Правительство Израиля 17 января решило, что любой возвращающийся из Объединенных Арабских Эмиратов должен пройти карантин в специальном учреждении в течение двух недель из-за опасений, что те, кто прибывает из государства Персидского залива, могут занести в страну чрезвычайно заразный южноафриканский вариант коронавируса.

По словам туристов, когда они прибыли в аэропорт Бен-Гурион в среду, ни один представитель министерства здравоохранения не отозвался на их просьбы о самоизоляции дома, а не в специально отведенном отеле.

Прибыв на объект и увидев, что там нет никого из минздрава и некому с ними поговорить, туристы начали бунтовать, переворачивать столы, ругаться и кричать на работающих на объекте военных.