Москва, , 12:33 — REGNUM Российские правоохранители зафиксировали в 2020 году почти на 30% больше преступлений террористического характера по сравнению с 2019 годом. Таковы данные статистики МВД РФ.

В ведомстве уточнили, что с января по декабрь включительно в стране зафиксированы 2342 преступления террористического характера, что на 29,7% больше, чем годом ранее. Преступлений экстремистской направленности зафиксировано 833. Прирост в этом случае составил 42,4%.

Отмечено также, что 623 преступления террористического характера были совершены в 2020 году (+67,9%). В том числе 71 преступление (+18,3%) удалось пресечь на стадии приготовления и покушения. За пределами России было совершено 226 преступлений, что на 218% больше, чем годом ранее.