Элиста, , 12:18 — REGNUM Суд в Калмыкии оштрафовал жителя республики, который в социальной сети «Вконтакте» разместил фотографию с изображением нацистской символики. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональной прокуратуре.

Житель Калмыкии под псевдонимом «Санан Уланов» опубликовал фотографию, на которой изображены люди, одетые в военную форму с нацистской атрибутикой либо с шевронами власовцев. Над группой лиц было расположено официальное изображение флага Российской Федерации.

По решению суда фотография с нацисткой символикой заблокирована. Виновное лицо оштрафовано.