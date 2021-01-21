Посёлок городского типа Старомихайловка, ДНР, , 12:15 — REGNUM В результате обстрела территории ДНР повреждены два дома в посёлке Старомихайловка. Об этом сообщили 21 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

В представительстве рассказали о том, что населённый пункт Старомихайловка был обстрелян боевиками ВСУ из миномётов и гранатомётов.

«В результате прямого попадания боеприпаса был повреждён жилой дом по ул. Чкалова, 32», — сказано в сообщении.

По уточнённой информации, повреждения также получил дом по адресу ул. Чкалова, 22.

Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, за минувшие сутки украинские формирования четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть единиц боеприпасов.

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