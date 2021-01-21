Посёлок городского типа Старомихайловка, ДНР, 21 января 2021, 12:15 — REGNUM В результате обстрела территории ДНР повреждены два дома в посёлке Старомихайловка. Об этом сообщили 21 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В представительстве рассказали о том, что населённый пункт Старомихайловка был обстрелян боевиками ВСУ из миномётов и гранатомётов.
По уточнённой информации, повреждения также получил дом по адресу ул. Чкалова, 22.
Информации о пострадавших не поступало.
Напомним, за минувшие сутки украинские формирования четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив шесть единиц боеприпасов.
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