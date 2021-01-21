Казань, , 12:08 — REGNUM Следственные органы Татарии возбудили уголовное дело по факту отравления троих детей и их матери угарным газом по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент произошел вечером 20 января в квартире по улице Солидарности в Казани. Отравились угарным газом 27-летняя женщина и трое ее малолетних детей 2014, 2016, 2020 годов рождения. Несовершеннолетние находятся в лечебном учреждении. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о назначении экспертиз. Расследование продолжается.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии обнаружены тела 62-летнего мужчины и 60-летней женщины. По предварительной версии, смерть произошла от отравления угарным газом.

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