Багдад, , 12:05 — REGNUM Количество погибших в результате взрыва в центре Багдада выросло до восьми человек. Об этом 21 января сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности Ирака.

«Восемь человек погибли, еще 15 пострадали в результате атаки террориста-смертника в районе Эль-Баб эш-Шаркий (центр столицы Ирака — ред.)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере пять человек погибли в результате прогремевшего в столице Ирака взрыва.

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